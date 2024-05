Beim 4:3 gegen Kaiserslautern Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach Flaschenwerfer bei Fortuna-Spiel

Einige zusätzliche Informationen gibt es auch noch in der Fahndung. 20 bis 30 Jahre alt sei der Tatverdächtige demnach, habe zur Tatzeit um 21.05 Uhr am 21. Oktober einen grauer Pullover und eine schwarze Adidas-Jacke getragen, sei schlank und habe dunkelblonde Haare. Wer Hinweise zum Verdächtigen geben kann, solle sich an die Polizei Düsseldorf wenden, telefonisch unter 0211 / 870-0 oder per Mail an poststelle.duesseldorf@polizei.nrw.de