Ärger nach Pokalsieg von RWE gegen Fortuna : Polizei ermittelt nach Fan-Eklat in Essen

Update Essen/Düsseldorf Nach dem Pokal-Triumph von Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf ist es vor dem Stadion zu größeren Ansammlungen von Fans gekommen. Die Polizei sprach zunächst davon, keine Verstöße festgestellt zu haben. Nach Ansicht des Videomaterials ermittelt man nun doch.

Es war die große Überraschung in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Rot-Weiss Essen besiegte völlig verdient Fortuna Düsseldorf 3:2. Der Viertligist versank nach dem Coup am Tag vor Heiligabend im Freudentaumel. Neben den Essenern schafften acht Fußball-Bundesligisten und fünf Zweitligisten den Einzug in die nächste Runde.

Durch die Feiertage war eine Aufarbeitung offenbar erst mit Verzögerung möglich. In einer Antwort an unsere Redaktion heißt es nun mit etwas Abstand: „Bei der Feierlichkeit von Anhängern des Fußballvereins Rot-Weiss Essen handelt es sich zweifelsohne um eine nach Paragraf 2 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung untersagte Feier. Während der Spielphase ist es zu keinerlei Vorkommnissen gekommen. Erst nach Spielende und nach Beendigung des polizeilichen Einsatzes kamen spontan mehrere feiernde Personen zu Fuß und teilweise mit dem Auto zusammen.“

Offenbar war die erste Mitteilung nicht von der Pressestelle verfasst worden, sondern von den Kollegen aus dem normalen Schichtdienst. Warum es zu derart unterschiedlichen Sichtweisen kam, soll intern aufgearbeitet werden. Selbst in Polizeikreisen zeigt man sich verwundert über das laxe Vorgehen ausgerechnet wenige Tage vor Silvester. „Weder das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, noch die Verwendung von sogenannten Bengalos, sind in NRW erlaubt. Verstöße werden mit Ordnungswidrigkeiten belegt. Ausnahmen für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern gibt es in der Zeit des Jahreswechsels“, schreibt Sprecherin Bremer. „Das diesjährige sogenannte Feuerwerksverbot gründet sich auf der aktuellen Auslastung der intensivmedizinischen Stationen in Krankenhäusern. Daher ist insbesondere in der derzeitigen Situation das Verwenden von sogenannten Bengalos oder Seenotrettungsfackeln nicht zu vertreten.“