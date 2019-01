Polnischer Stürmer kommt auf Leihbasis: Fortuna gewinnt Kampf um Dawid Kownacki

Düsseldorf Nach wochenlangem Hin und Her hat der 21-jährige polnische Nationalstürmer Dawid Kownacki bei Fortuna unterschrieben. Der Leihvertrag enthält auch eine Kaufoption, die bei fünf Millionen Euro liegt.

Hilfreich war dabei, dass Kownacki Fortunas Innenverteidiger Marcin Kaminski aus gemeinsamen Zeiten in der Nationalmannschaft und im Verein Lech Posen bestens kennt. „Marcin und ich sind gute Freunde“, berichtete Kownacki – und Kaminskis Zuspruch förderte sein Interesse an einem Wechsel nach Düsseldorf noch weiter. Finanziell muss der 21-Jährige dabei große Abstriche in Kauf nehmen, denn Fortuna kann ihm nicht das Gehalt zahlen, dass er in Genua erhielt und das einige Konkurrenten ihm in Aussicht stellten. „Aber Dawid wird bald Vater“, erklärte Pfannenstiel, „er braucht Stabilität.“