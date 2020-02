DFB-Pokal-Viertelfinale terminiert : Fortuna gegen Saarbrücken nicht im Free-TV

Fortuna Düsseldorf trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den 1. FC Saarbrücken. Nun ist auch klar, wann gespielt wird. Das Duell mit dem Regionalligisten wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein.

Der DFB hat die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Fortuna Düsseldorf muss demnach am 3. März 2020 auswärts gegen den 1.FC Saarbrücken ran. Das Duell mit dem Regionalligisten wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Im Free-TV gibt es das Spiel allerdings nicht zu sehen.

Wie der DFB mitteilte, wird ARD das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr) live übertragen. Einen Tag später zeigt der Free-TV-Sender zur gleichen Zeit das Gastspiel des SV Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt.

Wie bereits in den Runden zuvor wird auch Sport1 wird eine Partie live im Free-TV. Gezeigt wird diesmal das Viertelfinale zischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Anpfiff am Mittwoch, 4. März 2020, in der BayArena ist um 18.30 Uhr.