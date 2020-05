Fortunas Duelle mit Köln : Pokalsieg von 1980 bleibt die Krönung

Düsseldorf Seit der 1. FC Köln 1948 unter seinem jetzigen Namen auf den Plan trat, hat es viele Duelle mit der Fortuna gegeben. Eines, das vor fast genau vier Jahrzehnten in Gelsenkirchen stattfand, sticht dabei jedoch klar heraus.

6. August 1977: Fortuna – 1. FC Köln 5:1. Das Auftaktspiel der Saison 1977/78 ist nicht nur deswegen etwas Besonderes, weil es Fortuna den bis heute höchsten Sieg in einem Vergleich mit dem Erzrivalen aus der Domstadt brachte. Zudem hätte wahrscheinlich keiner der 35.000 Zuschauer, die damals den Weg ins Rheinstadion gefunden hatten, nach dem Abpfiff geglaubt, dass die Saison noch einen solchen Verlauf nehmen sollte. Die „Geißböcke“, nach dem Desaster in Düsseldorf Tabellenletzter, wurden am Ende Meister und Pokalsieger, Letzteres durch einen 2:0-Sieg über Fortuna. Das 1:5 in der Landeshauptstadt zeichnete sich dabei zu Beginn keineswegs ab, denn Holger Willmer brachte die Gäste in der zweiten Minute in Führung. Flemming Lund (2), Wolfgang Seel, Dieter Brei und Detlev Szymanek drehten indes die Partie und schufen damit die Grundlage für kräftige Feierlichkeiten in der Altstadt.