„Kann ich mir auch gut für Düsseldorf vorstellen…“ So reagieren Fortunas Fans auf Jobst-Aussage zu pinkem Trikot

Und so haben die Mitglieder der Düsseldorfer tatsächlich vor einigen Jahren sogar in der Vereinssatzung festschreiben lassen, dass die Haupttrikots in jeder Saison in den Farben Rot und Weiß gehalten sein müssen. Immerhin: Von dieser Regelung nicht betroffen ist das dritte Trikot, also der Ausweichanzug, oder anlassbezogene Sonderanfertigungen.