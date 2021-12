Profis traurig über Abgang : Darum verlässt „Guci“ Fortuna nach 13 Jahren

Düsseldorf Er war einer der „guten Seelen“ im Hintergrund. Er war Zuhörer, Versteher, Problemlöser für die Spieler von Fortuna. Wenn irgendwas gezwickt hat, stand er schon parat. Nun verlässt Thomas Gucek, den alle nur Guci nennen, nach 13 Jahren den Zweitligisten. Warum es so gekommen ist.

Zwischen den Physiotherapeuten und den Profis in einer Fußballmannschaft gibt es in der Regel immer eine besonders intensive Beziehung. Man verbringt viel Zeit miteinander. Erzählt sich, was einen bewegt. Teilt Sorgen, Nöte und Hoffnungen. Die Physios sind Zuhörer, Versteher, Vermittler. Thomas Gucek hat 13 Jahre lang bei Fortuna hinter den Kulissen gearbeitet. Nun verabschiedet er sich wieder in ein „normales“ Leben.