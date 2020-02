Geburtstag einer Fortuna-Ikone : Keine Feier ohne Meyer – „dä Pitter“ wird 80

Platzsturm Marke 1966: Die Fortuna-Fans feiern nach dem Aufstieg in Offenbach Torjäger Peter Meyer (Mitte, mit freiem Oberkörper). Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Peter Meyer, Vollblutstürmer von Fortuna und Borussia Mönchengladbach, begann seine Laufbahn als Torhüter. Robert Lewandowski brach erst kürzlich seinen Rekord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Körner

Der Dienstag ist für Peter Meyer ein ganz besonderer Tag. Weniger, weil er gerade wieder ein Derby zwischen den beiden Klubs erlebt hat, die sein Fußballerleben prägten – Fortuna und Borussia Mönchengladbach. Wichtiger noch ist, dass Meyer dann seinen 80. Geburtstag feiert. Der gebürtige Düsseldorfer zählt zwar nicht zu den Spielern der Fortuna, die mit den Rot-Weißen die deutsche Meisterschaft oder den DFB-Pokal gewinnen konnten, dennoch hat er als Mittelstürmer in der fast 125 Jahre langen Geschichte des Vereins ein bedeutendes Kapitel mitgeprägt.

Wie erfolgreich er als Stürmer war, haben die deutschen Fußballfans erst vor wenigen Wochen eindrucksvoll erfahren, als Robert Lewandowski beim FC Bayern wieder einmal groß auftrumpfte. An den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen erzielte der Münchner neun Tore. Vor ihm war dies in der deutschen Eliteklasse nur einem Akteur geglückt: Peter Meyer, 1967 nach seinem Wechsel zur Borussia. Beim Vergleich mit dem Polen rückte sein Name in lebendige Erinnerung.

Sieben Jahre lang hatte der Mann mit dem schwarzen Haar das Trikot der Fortuna getragen, nach seinen Stationen bei Wersten 04 und Turu 80. Als Jugendspieler war Meyer zunächst Torhüter und Fortunas Weltmeister-Schlussmann Toni Turek sein Vorbild, der seine Laufbahn 1956 in Mönchengladbach mit vier Oberligaeinsätzen ausklingen ließ. Doch weil er bei Spielen in besonderen Situationen sein Gehäuse verließ und ins Feld vorrückte, forcierte Meyer die Laufbahn als Angreifer. Er konnte mit rechts und links spielen und schießen, war dribbelgewandt und in seinem Offensivdrang so schnell und wuchtig, dass er auf spektakuläre Weise den Weg zum gegnerischen Tor suchte.

So avancierte der Vollblutstürmer zu Fortunas erfolgreichstem Torjäger seiner Zeit, und so war „dä Pitter“ Liebling der Fans im Rheinstadion. In 205 Ligaspielen für seinen Klub schoss er 119 Treffer, erreichte mit Fortuna 1962 das Finale um den DFB-Pokal (1:2 nach Verlängerung gegen den 1. FC Nürnberg) und schaffte mit ihr 1966 ihren ersten Aufstieg in die Bundesliga. Der Start im Oberhaus war grandios: Beim 2:1-Sieg als Gast des frischen Europapokalsiegers Borussia Dortmund schoss Meyer nach dem Premierentreffer von Jürgen Schult Tor Nummer zwei. Am Ende der Saison musste die Mannschaft allerdings als Tabellenvorletzter den Weg zurück in die Regionalliga antreten.

So kam es, dass Meyer seine geliebte Fortuna doch noch einmal verließ. Mönchengladbachs Regisseur Günter Netzer, so erzählt er, sei zu ihm an die Emmastraße im Stadtteil Oberbilk gefahren, wo der gelernte Autoschlosser schon mit 23 Jahren ein Reparaturgeschäft für Autokupplungen eingerichtet hatte. „Er hat gefragt, ob ich zur Borussia kommen und was ich dafür haben wollte.“ Auch der MSV Duisburg war an Meyer interessiert. „Ich bin froh, dass ich nach Gladbach gegangen bin“, sagt der Düsseldorfer. Für Borussia, damals vom legendären Coach Hennes Weisweiler trainiert, erzielte er in 17 Spielen 19 Tore, schien auf dem besten Weg zu einer neuen Saison-Trefferquote, wurde von Bundestrainer Helmut Schön in die Nationalelf berufen (0:0 in Albanien) und durfte sogar auf eine WM-Teilnahme hoffen. „Keine Feier ohne Meyer“, hieß es am Bökelberg.

Dann aber, im Januar 1968, stoppte eine schwere Verletzung „Pitters“ grandiose Torjägerreise durch die Stadien. Während eines Demonstrationslehrgangs vor Verbandstrainern in der Sportschule Wedau prallte er bei einem Spiel Sturm gegen Abwehr mit seinem Torhüter Volker Danner zusammen und erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch. Nur noch einmal, im August 1969, spielte er 45 Minuten in der Bundesliga, gegen Bayern München, und verletzte sich erneut. Immerhin war er so am Gewinn des deutschen Meistertitels beteiligt.