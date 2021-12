Einer der großen Fortuna-Architekten : Auch am Geburtstag will Frymuth nicht im Mittelpunkt stehen

Foto: Endermann, Andreas (end) 10 Bilder Das ist Peter Frymuth

Düsseldorf Am Dienstag feiert Peter Frymuth seinen 65. Geburtstag. Doch selbst an diesem Tag findet er andere Dinge, selbst in der eigenen Familie, wichtiger. Er ist einer der Architekten des Wiederaufbaus der Fortuna, und sie lässt den Vizepräsidenten des DFB bis heute nicht los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gianni Costa und Andreas Götz

Er gehört zu den großen Gestaltern der modernen Fortuna. Als Peter Frymuth bereit war, Verantwortung für den Verein zu übernehmen, da lag der Klub mal wieder richtig am Boden – und nur kühne Optimisten konnten erahnen, in welche Richtung die Reise gehen würde. Sie ging sukzessive wieder nach oben, was auch maßgeblich Frymuths Verdienst war.

Frymuth ist anscheinend nicht für die erste Reihe geboren worden, sondern mehr ein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Ein Strippenzieher alter Schule, bestens vernetzt, mit jedem mehr oder weniger gut verbunden, verwurzelt in der Stadt, in seinem Wirken aber weit über die Grenzen Düsseldorfs anerkannt. Als Vizepräsident des DFB ist er noch immer einer der einflussreichsten Funktionäre.

Am Dienstag feiert er seinen 65. Geburtstag. Natürlich kein Tag wie jeder andere. „Aber durch Corona natürlich dann doch in engen Bahnen gelenkt“, sagt Frymuth im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es wird nur eine Feier im engsten Familienkreis geben. Und ich denke, ich werde nicht im Mittelpunkt stehen, Und das ist für mich auch total in Ordnung so.“ Denn Tochter Victoria wird am selben Tag 18 Jahre alt. Frymuth ist verheiratet und hat noch einen Sohn.

Seit 2014, dem Jahr, als er auch „Düsseldorfer des Jahres“ wurde, ist Frymuth Ehrenmitglied des Vereins. Und das hat seinen Grund, der rund ein Jahrzehnt vorher zu suchen ist. „Charly“ Meyer, Werner Sesterhenn, Helmut Pöstges und später auch Thomas Allofs hatten ihr letztes Hemd gegeben, als Fortuna 2002 ganz unten angekommen war. Doch schon 2004 bahnte sich der nächste Flächenbrand im Verein an. Den Vorsitz des Aufsichtsrates hatte OB Joachim Erwin übernommen, Thomas Berthold und Massimo Morales die sportliche Leitung.

Foto: Christof Wolff 11 Bilder Diese Personen sitzen in Fortunas Aufsichtsrat

Meyer konnte sich nicht mehr mit den Entscheidungen der Machtzentrale identifizieren und zog seine persönliche Konsequenz, indem er von seinem Posten als Präsident zurücktrat. Jetzt war guter Rat teuer. Stand das Projekt „Rettung der Fortuna“ erneut auf der Kippe? Mit Engelszungen redete Sesterhenn auf Frymuth ein und überzeugte ihn, Nachfolger Meyers zu werden.

Frymuth avancierte zum nächsten Glücksfall für Fortuna. Seine besonnende Art glätteten die Wogen und vollendete, was Meyer & Co. auf den Weg gebracht hatten. Unter seiner Führung ging es steil bergauf, und Fortuna war (kurzfristig) wieder in erlesenen Kreis der 1. Bundesliga. Ende Januar 2014 beendete er seine erfolgreiche Amtszeit, in der er eigentlich nur für sechs Monate in einem Notvorstand aushelfen sollte, und wechselte zum DFB.

Foto: dpa/Christophe Gateau 52 Bilder Was aus den ehemaligen Funktionären der Fortuna geworden ist

Frymuth gehört nicht zu den Lautsprechern in der Branche. In seiner Amtszeit als Vorstand hat er den Verein wiederbelebt und zurück ins professionelle Geschäft geführt. Dazu gehört auch, die Entschuldung voranzutreiben. Auch nach seinem Ausscheiden hat er den Weg von Fortuna eng begleitet. Mit Einschätzungen hat er sich indes immer bewusst zurückgehalten. „Fortuna ist für mich nicht irgendein Verein. Das ist ein Stück Heimat.“