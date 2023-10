Langjähriger Vorstandssprecher Darum hofft Fortuna-Aufsichtsrat Frymuth auf eine EM-Euphorie

Peter Frymuth hat kürzlich einen sehr erkenntnisreichen Ausflug gemacht. Der DFB-Vize und Fortuna-Aufsichtsrat ist gemeinsam mit Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler nach Hanau gefahren, um dort – passenderweise – die Rudi-Völler-Sportanlage zu besuchen. Ihre Mission: die Auftaktveranstaltung eines Programms für Amateurvereine, die im Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland kommenden Sommer an einem Punktespiel teilnehmen und Preise gewinnen können, zum Beispiel einen Event-Tag mit der Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt.