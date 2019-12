Fortunas Aufstiegshelden von 1971 : Peter Biesenkamp und Lothar Weschke verstorben

Eine Aufnahme aus dem Jahr 2011: Peter Biesenkamp. Foto: Horstmüller

Düsseldorf Traurige Nachricht am Sonntagabend: Peter Biesenkamp und Lothar Weschke, Fortunas Aufstiegshelden von 1971, sind tot. Das bestätigte der Klub.

Peter Biesenkamp und Lothar Weschke sind tot – das bestätigte Fortuna Düsseldorf am Sonntagabend. Biesenkamp wurde 73 Jahre alt, Weschke 76. Zu den Todesursachen ist bisher noch nichts bekannt.

Abwehrspieler Biesenkamp, der in der Fortuna-Jugend ausgebildet wurde, trug von 1968 bis 1975 das Trikot der ersten Mannschaft. In dieser Zeit absolvierte er 120 Spiele (13 Tore) für die Düsseldorfer. Am 1. Mai 1969 debütierte der 1,90 m großgewachsene Athlet beim Länderspiel in Hamm gegen Frankreich auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure.

Biesenkamp war Teil der Fortuna-Mannschaft, die 1971 den Aufstieg in die Bundesliga feierte. In sieben Spielen in der Aufstiegsrunde erzielte Biesenkamp dabei drei Treffer. In der Saison 1972/73 gehörte er mit 29 Einsätzen zur Stammelf. Am Ende stand Platz drei zu Buche, und damit die erstmalige Teilnahme am Uefa-Cup. Nach seiner aktiven Karriere war Biesenkamp unter anderem auch Vorstandvorsitzender bei der Turu.

Auch Lothar Weschke gestorben