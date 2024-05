Am Samstag in Kiel Diese personellen Sorgen plagen Fortuna vor dem Topspiel

Doch während Engelhardt, den ebenfalls Beschwerden an der Muskulatur plagen, am Mittwoch wahrscheinlich wieder einsteigen soll, wird der griechische Topscorer frühestens am Donnerstag mit den Kollegen arbeiten können. „Christos hatte schon eine starke Schwellung in seinem Fuß nach den beiden Tritten, die er abbekommen hat. Die Kapsel ist auch in Mitleidenschaft gezogen“, erklärt Thioune.