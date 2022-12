Bei Personaltrainer Manuel Gajus Diesen Fortuna-Fan machen wir fit für die Rückrunde

Am Anfang steht die eigene Bestandsaufnahme. Andreas Urlichs hat für sich irgendwann entschieden, dass es reicht. Er ist 42 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Er ist zwar groß, aber man sieht ihm schon an, dass er einige Kilogramm zu viel mit sich rumschleppt. Mit wie viel er denn starte, wird er an diesem Mittag im Fitnesscenter John Reed in den Bilker Arcaden gefragt. Urlichs Antwort: 116 Kilo. Deutlich zu viel, optisch ist immer eine relative Sicht auf die Dinge. Medizinisch würde er damit zweifelsohne in einem gefährlichen Bereich liegen.