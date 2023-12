Trainer Thioune völlig euphorisch „Unser perfektes Spiel“ – Nürnberg-Sieg ist die neue Messlatte für Fortuna

Daniel Thioune ist nicht nur ein sehr guter Fußballtrainer, sondern auch ein begnadeter Rhetoriker. Im Floskelsumpf suhlt sich der 49-Jährige höchst selten, vielmehr spricht er geradewegs aus, was ihm durch den Kopf geht – und bedient sich oft einschlägiger Sprachbilder oder markanter Formulierungen, letzteres gerne auch auf Englisch. So wird sein Ohnsorg-Theater-Vergleich im Zusammenhang mit genesenen und verletzten Spielern vermutlich nicht so schnell in Vergessenheit geraten, und auch nach dem bärenstarken 5:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg hat Thioune tief in die Verbalkiste gegriffen.