Häuserschmücken und Singen statt Altstadt-Fest : Fortuna passt Jubiläumsfeier an

Düsseldorf Der 1895 gegründete Verein feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Die Corona-Krise verhindert nun das geplante Altstadtfest am 5. Mai.

Für den runden Geburtstag, den die Fortuna am 5. Mai feiert, war ursprünglich ein großes Fan-Fest in der Düsseldorfer Altstadt geplant. Aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kann die Feierlichkeit zum 125-jährigen Vereinsjubiläum nicht stattfinden.

Nun hat sich der Verein etwas einfallen lassen, um den Geburtstag auch unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu feiern. Fortuna ruft auf, am 5. Mai Fahnen zu hissen, die Häuser zu schmücken und gemeinsam der Fortuna ein Ständchen zu singen. Möglicherweise wird der Geburtstag zudem zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Fest in der Altstadt nachgefeiert.

„Wenn unsere Fans, aufgrund der speziellen Situation in unserem Land, das Jubiläum ihres Vereins nicht in der Düsseldorfer Altstadt feiern können, müssen wir einen anderen Weg gehen. Daher rufen wir alle Fortuna-Fans und alle Düsseldorfer auf, am 5. Mai ihre Häuser zu schmücken, Fahnen zu hissen, die Fenster zu gestalten und die ganze Stadt rot-weiß zu dekorieren. Darüber hinaus planen wir ein gemeinsames Fortuna-Ständchen“, sagt Marketing-Vorstand Christian Koke. Weitere Details zur Planung rund um den 5. Mai werden in Kürze vom Klub veröffentlicht.