„Großes Ärgernis für uns“ Wie Spielansetzungen jungen Fortuna-Spielern Chancen verbauen

So konnte Tim Oberdorf nach seiner Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber und Kurzeinsätzen in der Zweiten Liga Spielpraxis bei der „Zwoten“ sammeln und war zum Ende der vergangenen Rückrunde längst wieder ein elementarer Bestandteil des Profi-Kaders. U23-Stammspieler wie Daniel Bunk oder King Manu konnten für einige Spiele in den Profi-Kader aufrücken, mussten dafür aber nicht auf Einsatzzeit in der Regionalliga verzichten.