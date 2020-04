282 Sticker : Das Album zum Fortuna-Jubiläum am Freitag in der RP

Das Panini-Album von Fortuna und RP. Foto: Jolitz

Düsseldorf In Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post bringt Fortuna Düsseldorf ein Panini-Album anlässlich des 125- Vereinsgeburtstags heraus. Es liegt am 24. April den Ausgaben in Düsseldorf, Meerbusch, Ratingen, Mettmann und Hilden gratis bei.

Nur noch 17 Tage – dann wird der Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf 125 Jahre alt. Die Rheinische Post hat den populärsten Sportverein der Landeshauptstadt 74 Jahre davon journalistisch begleitet, und sie begleitet ihn in seinen Festwochen ebenfalls. So auch am Freitag der nächsten Woche: Der Ausgabe vom 24. April liegt ein Panini-Album gratis bei; das erste Klebebildchen-Sammelalbum in der langen Vereinsgeschichte.

Foto: rpo, Falk Janning 50 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf.

Auf 44 Seiten gibt es darin die Möglichkeit, 282 Sticker einzukleben, beginnend mit drei Vereinslogos, die den Wandel der Design-Geschmäcker über die Jahrzehnte widerspiegeln. Die weiteren Kapitel tragen Titel wie Rot-Weiße Emotionen, DFB-Pokal, Europapokal, Wie alles begann, Oberliga-Zeiten, Goldene Bundesliga, Liebe kennt keine Liga, Alles aus Liebe oder Unsere Heimat. Dazu wird der aktuelle Kader ebenso gewürdigt wie Rekordspieler und Bestmarken sowie legendäre Trainer.

Die ersten Fotos liegen dem Album bei, alle übrigen wird es ab dem 24. April im Handel geben. Wir wünschen viel Spaß beim Sammeln und Tauschen!

(jol)