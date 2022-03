Nach 1:1 gegen Fortuna : Paderborns Trainer Kwasniok attackiert Schiri aufs Schärfste

Paderborn Fortuna konnte sich mit einem beherzten Auftritt einen Punkt gegen den haushohen Favoriten aus Paderborn sichern. Ein Mann sah das aber ganz anders: Paderborns Trainer Lukas Kwasniok suchte die Schuld für die verlorenen Punkte lieber beim Schiedsrichter. Was er dem Referee vorwarf.

Ein großes Pfund der Düsseldorfer: die eigenen Fans. Die 1000 mitgereisten Anhänger waren an diesem Samstagmittag der zwölfte Mann. Immer wieder feuerten sie ihre Mannschaft an, trieben so die eigentlich spielerisch unterlegene Mannschaft zu Höchstleistungen. Nur einer sah das ganz anders – und Fortuna ganz und gar nicht als Underdog. Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok. „Ich habe von Beginn an im Stadion eine falsche Erwartungshaltung wahrgenommen. Das war schon der erste Fehler. Fortuna hatte vielleicht nicht ihre Top-Qualität auf dem Platz. Aber damit müsste Düsseldorf eigentlich auch unter den Top fünf in der Tabelle stehen“, begann er. „Ich hätte diese Trumpfkarte an Fortunas Stelle auch gespielt. Aber sie waren uns qualitativ sicher nicht unterlegen.“