Fan im Gästeblock gestürzt Schwerer Unfall überschattet Fortuna-Spiel gegen Osnabrück

Es war gespenstisch still in der Stockumer Arena. Normalerweise feiern die Fortuna-Fans schon lange vor dem Anpfiff ihr Team, singen sich warm für das, was da ansteht. Und aus dem Gästeblock kommt dazu das lautstarke Gegenstück – doch nicht an diesem Freitagabend. Das Zweitligaspiel von Fortuna gegen den VfL Osnabrück wurde von einem schweren Unglück überschattet.