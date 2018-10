Fortuna Düsseldorf: Oliver Fink zurück im Mannschaftstraining

Oliver Fink arbeitet intensiv an seinem Comeback und macht große Fortschritte: Am Montagmorgen machte der Kapitän erstmalig seit dem Vorbereitungs-Trainingslager am Wiesensee wieder alle Übungen mit. Vor 136 Tagen hatte sich der 36-Jährige einen Faserriss in der Wade zugezogen. Ausgefallen war er seitdem auch wegen Problemen mit der Achillessehne.