Fortuna Düsseldorf: Oliver Fink kehrt auf den Trainingsplatz zurück

Düsseldorf Bis zu seinem ersehnten ersten Bundesligaspiel nach dem Wiederaufstieg wird noch eine Weile vergehen. Doch Fortunas Kapitän Oliver Fink tritt immerhin schon wieder gegen den Ball.

Die Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause. Der Fußballfan sollte meinen, es sei nicht viel los auf dem Trainingsplatz. Ganz anders bei Fortuna: Am Mittwochmorgen kehrte Oliver Fink nach langer Leidenszeit zurück.

In den vergangenen Wochen hatte Fink, der mit 36 Jahren älteste Feldspieler der Bundesligasaison, nur individuell trainieren können, nachdem er sich bereits im Juli beim Trainingslager in Wiesensee einen Faserriss in der Wade zugezogen hatte. Nach nun acht Wochen Pause macht der Mittelfeldspieler sichtbare Fortschritte – und nahm am Mittwochmorgen sogar am Trainingsspielchen teil. Der Routinier hielt sich aber merklich zurück und vermied die Zweikämpfe. Bis er ein ernsthafter Anwärter bei einem Spiel sein kann, werden allerdings noch einige Wochen vergehen.