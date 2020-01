Der ewige Oliver Fink : Fortunas Mann des Jahrzehnts

Düsseldorf Oliver Fink trug im Januar 2010 das Fortuna-Trikot und im Dezember 2019. Dazwischen liegt ein Jahrzehnt, in dem der Oberpfälzer zum Düsseldorfer Kapitän aufstieg.

Oliver Fink pustet Luft durch die zusammengepressten Lippen. „Puh“, sagt er. „Ich habe so oft in Paderborn gespielt wie in kaum einer anderen Stadt.“ Erinnern kann er sich nicht mehr an den 15. Januar 2010. Es ist der Tag, an dem Fortuna ihr erstes Spiel im aktuellen Jahrzehnt bestreitet. Die Teams trennen sich mit 1:1, und Fink wird bereits in der Halbzeit ausgewechselt. „Ja“, sagt Fink. „Bei Norbert Meier konnte das schon mal passieren, wenn man schlecht gespielt hat.“ So viele schlechte Spiele hat Fink dann aber wohl nicht mehr gemacht. Denn anders ist nicht zu erklären, dass er auch knapp zehn Jahre später noch in Fortunas Startelf in der Bundesliga steht. „Grundsätzlich hätte es für mich nicht besser laufen können“, betont der 37-Jährige, der zweifelsohne als Fortunas Mann des Jahrzehnts bezeichnet werden kann.