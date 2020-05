Fortuna-Kapitän bricht Quarantäne ab : Fink fällt für Neustart gegen Paderborn aus

Düsseldorf Fortuna empfängt am Samstag beim Neustart der Bundesliga den SC Paderborn. Verzichten muss Trainer Uwe Rösler dabei auf Oliver Fink verzichten. Düsseldorfs Kapitän hat die Quarantäne aus persönlichen Gründen abgebrochen.

Fortunas Kapitän hat das Mannschaftsquartier am Montagabend aus familiären persönlichen Gründen verlassen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der junge Familienvater, Fink und seine Frau Larissa waren am 4. Mai erstmals Eltern geworden, fällt damit für das Spiel gegen den Tabellenletzten aus, da der 37-Jährige gemäß des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Quarantäne-Auflagen nicht eingehalten hat. Eine Woche Quarantäne vor Ligastart ist laut DFL-Richtlinien vorgeschrieben. Fortunas Profis hatten am Sonntagabend ihr Hotel am Flughafen bezogen.