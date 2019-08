Fortuna ohne Chance gegen Leverkusen : „Uns wurden die Grenzen aufgezeigt“

Düsseldorf Die Düsseldorfer waren Bayer 04 beim 1:3 (0:3) klar unterlegen. „Wir waren chancenlos“ sagte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel, der den Blick aber schon wieder nach vorn richtete.

39 Minuten sind gespielt, da lässt Kevin Volland Fortunas Innenverteidiger Andre Hoffmann mit einer schönen Finte am Fünfmeterraum einfach stehen, passt in die Mitte und Karim Bellarabi schiebt zum 3:0 ein. Es ist der Moment, in dem eigentlich alle 44.538 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena sicher sind, dass trotz mehr als 50 Minuten Spielzeit der Sieger bereits feststeht. Am Ende gewinnt Bayer Leverkusen das zweite Bundesliga-Saisonspiel bei der Fortuna hochverdient mit 3:1.

„Wenn es lange 0:0 steht, können wir an einem guten Tag sicher auch Leverkusen gefährlich werden“, sagte in geknickter Hoffmann. Allein: Dazu kam es nicht. Auch, weil der Innenverteidiger sowohl beim 0:1 als auch beim 0:3 im Zweikampf gegen Volland jeweils den Kürzeren zog. „Die Tore gehen klar auf meine Kappe. Das ärgert mich sehr. Insgesamt hatten wir keinen echten Zugriff aufs Spiel. Uns wurden die Grenzen aufgezeigt.“

So kann man das in der Tat ausdrücken. Das frühe 1:0 durch ein Eigentor von Lewis Baker (6.) spielte Bayer 04 voll in die Karten. Besonders die sechs Akteure vor der Viererkette – Charles Aránguiz, Kerim Demirbay, Kai Havertz, Leon Bailey, Bellarabi und Volland – ließen den Ball so vorzüglich durch die eigenen Reihen laufen, dass Fortuna immer und immer wieder einen Schritt zu spät kam. „Wir haben gesehen, dass eine Mannschaft, die in die Champions League will, und eine, die um den Klassenerhalt kämpft, gegeneinander gespielt haben“, sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel und kam zum eindeutigen Urteil: „Wir haben gegen eine sehr gute Leverkusener Mannschaft verdient verloren. Wir waren chancenlos. Wir hätten das ein oder andere Tor aber sicher auch verhindern können.“