Klub bestätigt : Fortuna stellt Trainer Preußer frei, Thioune übernimmt

Düsseldorf Was unsere Redaktion bereits am Montagabend vermeldete, ist nun offiziell. Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Christian Preußer. Sein Nachfolger Daniel Thioune soll den angeschlagenen Zweitligisten nun vor dem Abstieg bewahren.

Fortuna zieht die letzte Patrone und versucht es mit einem Trainerwechsel. Der angeschlagene Zweitligist stellt Christian Preußer mit sofortiger Wirkung frei. Nun soll Daniel Thioune dafür sorgen, den Klassenerhalt in der Zweiten Liga zu erreichen. Unsere Redaktion hatte bereits am Montagabend von dem bevorstehenden Wechsel auf der Düsseldorfer Trainerbank berichtet.

„Leider haben die Fortschritte in den vergangenen Wochen nicht dazu geführt, dass wir daraus auch Punkte einfahren konnten“, begründet Sportvorstand Klaus Allofs diesen Schritt. „Die Tabellensituation und die Tatsache, dass wir zudem in den vergangenen vier Zweitligapartien ohne einen Punkt- und Torerfolg blieben, haben uns gezwungen zu handeln. Nach intensiven Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass ein neuer Impuls die beste Lösung ist, um wieder positive Ergebnisse zu erzielen.“

Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Fortuna-Newsletter: Alle 95-Nachrichten des Tages und der Ausblick auf das was kommt - jeden Abend in Ihrem Postfach.

Thioune übernimmt also das Kommando bei Fortuna. Der 47-jährige Fußballlehrer wird bereits am Mittwoch das erste Training leiten und erhält einen Vertrag bis zum Juni 2023. Christian Preußer, der im Sommer das Team übernommen hatte, wurde durch den Vorstand von seinen Aufgaben entbunden. Außerdem wird mit Jan Hoepner ein weiterer Co-Trainer ins Team aufgenommen. Der 40-Jährige trainierte zuletzt die U17 von Bayer 04 Leverkusen . Das Trainerteam wird durch den bereits im Januar verpflichteten Manfred Stefes komplettiert.

„Mit Daniel Thioune haben wir einen Trainer verpflichtet, der sehr viel Energie und Leidenschaft mitbringt. Er hat in seinen Stationen gezeigt, dass er für intensiven Fußball steht und auch schwierige Situationen meistern kann“, sagt Allofs. „Unser Dank gilt Christian Preußer, der immer mit vollem Einsatz, ganzem Herzen und großem Fachwissen mit der Mannschaft gearbeitet hat. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft und das Glück, das ihm bei der Fortuna gefehlt hat.“

In der vergangenen Spielzeit betreute Thioune bis zum 31. Spieltag als Cheftrainer den Hamburger Sportverein. Zuvor war er mit dem VfL Osnabrück in die Zweite Liga aufgestiegen und hatte dort dem Verein die Klasse gehalten. Thioune stammt aus dem niedersächsischen Georgsmarienhütte und war als Stürmer für den VfL Osnabrück, VfB Lübeck und LR Ahlen aktiv. Nach seiner Spielerkarriere arbeitete er zunächst als Jugend- und Assistenztrainer, ehe er ab 2017 die Aufgaben des Cheftrainers in Osnabrück übernahm.