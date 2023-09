Kaderplanung bei Zweitligist Schnappt sich Fortuna noch einen Vertragslos-Profi?

In diesen Tagen werden wieder zahlreiche Bewerbungen öffentlich platziert. Timo Horn, 30, zum Beispiel hat in einem Interview den dezenten Hinweis platziert, dass er sich durchaus auch ein Engagement in der Zweiten Liga vorstellen könnte. Nach 21 Jahren beim 1. FC Köln gehört Horn zu einer stattlichen Anzahl von Spielern, die nach wie vor ohne einen Arbeitgeber sind. Laut Regelwerk des DFB können Vereine indes vertraglose Spieler jederzeit an sich binden. Hoffnung auf zeitnahe Vermittlung ist also noch da.