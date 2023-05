18fuemmenneunzich-Gerüchtecheck Ob die Rückkehr von diesem Ex-Fortunen Sinn machen würde

Als die Tränen vom Abschied noch nicht ganz getrocknet waren, fand überraschend schnell wieder neuen Lebensmut. Und so filmte sich Niko Gießelmann am Steuer seines Wagens, wie er schon recht leidenschaftlich, mindestens aber sehr textsicher die Hymne seines neuen Arbeitgebers Eisern Union von Nina Hagen brummte. So sehr er sich in die Herzen vieler Fortuna-Fans gespielt hatte – diesen arg schnellen Stimmungsumschwung kreidete ihm mancher Anhänger doch ein wenig an.