Der einsamste Fan der Welt Zu dieser Kuriosität kam es beim Spiel von Fortunas U23 in Duisburg

Wie so oft in der Vergangenheit und auch in der laufenden Saison mussten Profis und „Zwote“ zur selben Zeit auf dem Platz stehen. Während das Team von U23-Coach Jens Langeneke an der Wedau zu Gast war und beim 2:2 einen Punkt holte, spielte die Zweitliga-Mannschaft der Rot-Weißen in der Arena gegen Hannover 96 (1:0). Und so fiel die geplante Fahrt nach Duisburg für die meisten Fortuna-Anhänger ins Wasser.