Vier Siege in Serie: Nur der FC Bayern hält mit Fortuna Schritt

Düsseldorf Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf eilt derzeit von Sieg zu Sieg. Vier sind es jetzt in Folge – das schaffte ansonsten nur noch der FC Bayern.

Nur zweimal war den Düsseldorfern in ihrer Bundesliga-Geschichte bislang gelungen, vier Spiele hintereinander zu gewinnen. Das war im März und April 1991, als die von Josef Hickersberger trainierte Düsseldorfer Mannschaft nacheinander Hertha BSC (4:2), Bayern München (1:0), den 1. FC Nürnberg (3:0) und Bayer Uerdingen (2:1) schlug. In der Spielzeit 1976/77 führte zudem Trainer Dietrich Weise seine Mannschaft zu vier Erfolgen in Serie gegen den VfL Bochum (1:0), bei Borussia Dortmund (1:0), gegen Werder Bremen (3:2) und beim 1. FC Kaiserslautern (2:0). Durch einen Erfolg am Sonntag gegen Leipzig könnte die Elf von Coach Friedhelm Funkel also eine neue Vereins-Bestmarke aufstellen.