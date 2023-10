1:1 gegen den VfL Osnabrück Fortuna stolpert in einem sehr problematischen Spiel

Fußball wurde natürlich trotz allem gespielt. Und dabei wurde Thioune eine Entscheidung bereits am Morgen vor dem Spiel abgenommen. Vincent Vermeij, der sich im internen Wettstreit mit Daniel Ginczek um den Platz in der Sturmmitte befand, meldete sich krank – und damit war klar, dass „Gini“ in die Startelf rotieren würde. Das zweite Fragezeichen in Sachen Anfangsformation beseitigte der Trainer selbst mit der Entscheidung für Takashi Uchino. Der U22-Nationalspieler Japans nahm den Platz des gesperrten Matthias Zimmermann ein, der beim 0:1 in Hamburg Gelb-Rot gesehen hatte.