Fortuna fährt auf letzter Rille : Nun drohen noch drei weitere Stammspieler auszufallen

Update Düsseldorf Gegen den Hamburger SV musste Daniel Thioune bereits auf eine Notelf zurückgreifen. Eigentlich gab es begründete Hoffnung, dass die Länderspielpause helfen würde. Stattdessen hat sich die Personalsituation noch verschlimmert. Der Einsatz von drei Profis steht noch auf der Kippe. Um wen es geht.

Während Nana Ampomah am Mittwochvormittag einsam seine Runden drehte, war bei Ao Tanaka schon mehr los. Nach der Partie am Dienstag mit der japanischen Nationalmannschaft gegen Ecuador in der Düsseldorfer Arena lief er einen Tag später auf dem Trainingsplatz unmittelbar neben selbiger locker aus. Allerdings vor den Augen vieler japanischen Journalisten, die unbedingt noch einige Aufnahmen des Nationalspielers ergattern wollten.