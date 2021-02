Edgar Prib:

Wie in den vergangenen Spielen kam er auch gegen Hannover nicht wirklich in die Partie. Holte sich schnell eine Gelbe Karte ab und war ab diesem Zeitpunkt in seinem Spiel gehemmt. Agierte dann in der zweiten Halbzeit besser in den Räumen und wirkte im Kopf schneller und frischer.

Note: 3-