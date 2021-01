Thomas Pledl

Er hätte bereits in der ersten Halbzeit die Partie zu Fortunas Gunsten entscheiden können. Stand in der Frühphase allein vor dem Tor von Hendrik Bonmann, brauchte aber viel zu lang, um abzuschließen (7.). Auch seine zweite Großchance nutzte er nicht, weil er anstatt die Innenseite zu nehmen, es unnötig kompliziert mit dem Außenrist probieren wollte. In der Defensive ließ er ab und an Rolf Feltscher aus den Augen. Merkte selbst, dass es nicht läuft und holte sich durch ein Frustfoul zeitig die Gelbe Karte ab. Ein Lichtblick: Er schlug einige gute Ecken.

Note 5