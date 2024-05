Gastbeitrag von Norbert Meier „Fortuna muss jetzt mit beiden Händen zugreifen“

Nun also wieder eine Relegation mit Fortuna. So wie bei uns damals, als wir 2012 gegen Hertha BSC den Sprung in die Bundesliga schafften. Das heißt: Ganz so wie bei uns ist es diesmal nicht, denn wir haben vor einem Dutzend Jahren bis zuletzt um unseren dritten Tabellenplatz zittern müssen, während Fortuna diesmal schon am vorletzten Spieltag die Relegation sicher hatte, und das nach dieser Serie mit 14 Ligaspielen ohne Niederlage auch ganz sicher verdient.