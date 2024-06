Dritter Zugang für die neue Saison Fortuna verpflichtet Noah Mbamba aus Leverkusen

Sportdirektor Christian Weber bezeichnete Mbamba als „einen Spieler, der im Zentrum variabel einsetzbar ist und einen exzellenten Mix aus Physis und fußballerischer Qualität“ mitbringe. „Aufgrund der hohen Leistungsdichte in Leverkusen kam er zuletzt nur unregelmäßig zum Einsatz. Er hat sein Talent allerdings bereits in jungen Jahren auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt und soll bei uns mit regelmäßiger Spielpraxis jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen“, ergänzte der Ex-Profi.