Offensivspieler unterschreibt bis 2022 : Fortuna nimmt Kelvin Ofori unter Vertrag

Düsseldorf Der 18-jährige Kelvin Ofori hat bei Fortuna einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Er wird künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Fortuna hat Offensivspieler Kelvin Ofori unter Vertrag genommen. Am Dienstag bestätigte der Verein damit das, was unsere Redaktion bereits am Montag gemeldet hatte : Der 18-jährige Ghanaer unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Er wird künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Kelvin Ofori hatte seit dem Trainingslager in Maria Alm als Probespieler am Trainingsbetrieb der Profis teilgenommen und unter anderem beim Testspiel gegen den RSC Anderlecht auf sich aufmerksam gemacht.„Ich freue mich sehr, meinen ersten Profivertrag bei so einem Traditionsverein wie Fortuna Düsseldorf unterschrieben zu haben“, sagte das Offensivtalent. „Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt.“ Er wolle als junger Spieler viel lernen und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. „Das Team und der ganze Verein haben mir in den ersten Wochen dabei bereits sehr geholfen und ich kann es kaum erwarten vor den tollen Fans zu spielen.“