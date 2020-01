Kostenpflichtiger Inhalt: Bilanz des Trainingslagers in Marbella : Fortuna nimmt sich den FC Liverpool zum Vorbild

Gleicher Ort, andere Stimmung: Friedhelm Funkel in Marbella – knapp ein Jahr nach der großen Posse. Foto: Christof Wolff

Marbella Das Trainingslager der Düsseldorfer in Marbella endet an diesem Samstag. Friedhelm Funkel ist sehr zufrieden mit den intensiven Einheiten. Der Trainer will, dass sein Team aktiver agiert. Dafür eifert Fortuna dem Champions-League-Sieger nach.