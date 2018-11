Für Fortunas Linksverteidiger geht ein Traum in Erfüllung: Gießelmann ist heiß auf die Bayern

Düsseldorf Für Niko Gießelmann geht mit der Partie am Samstag gegen den FC Bayern ein Kindheitstraum in Erfüllung. Scherzhaft sagt Fortunas Linksverteidiger: „Wir werden die Bayern trotz ihrer Krise nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Für Niko Gießelmann geht am Samstag mit dem Spiel beim FC Bayern München (15.30 Uhr) ein Jugendtraum in Erfüllung. „Davon habe ich wie viele Kinder immer geträumt, mich einmal mit den Besten der Besten messen zu können“, sagt Fortunas Linksverteidiger. „Dass das jetzt wahr wird, das ist schon ein ganz besonders geiles Gefühl. Das wird mit dieser Vorfreude eine besondere Woche“, sagt der 27-Jährige, der das Grinsen gar nicht mehr aus seinem Gesicht bekommt.

In der Allianz-Arena ist er noch nie aufgelaufen. Er genieße in seiner Premierensaison in der Bundesliga jede Partie, betont er. „Aber auf die bei den Bayern freue ich mich eben noch ein bisschen mehr. Zu Bayern, Dortmund und Schalke habe ich als Kind und Jugendlicher immer aufgeschaut, mir von deren Spielern viel abgeguckt. Das sind Vorbilder, die schon viel erreicht haben.“ Seine Vorfreude kann auch die Tatsache nicht stören, dass die Fortuna als krasser Außenseiter in die bayerische Landeshauptstadt fährt.