Fortuna Düsseldorf: Niko Gießelmann fürchtet Diego Contento nicht

Düsseldorf Fortunas Linksverteidiger Niko Gießelmann hatte in der Aufstiegssaison mehr Einsatzminuten als alle anderen Düsseldorfer Profis. Nun hat der Verein für seine Position einen namhaften Zugang verpflichtet. Für den Ex-Fürther ist das kein Grund zur Panik.

"Es ist wichtig, dass wir Spieler mit Erstliga-Erfahrung holen“

Gießelmann hat sich bei Fortuna als absoluter Dauerbrenner etabliert. 3302 Minuten in 35 Pflichtspielen absolvierte der gebürtige Hannoveraner in der vergangenen Saison - so viel wie kein anderer Akteur. Eine Garantie für die neue Saison ist das aber nicht. "Keiner kann sich sicher sein. Egal, wie gut er die abgelaufene Saison gespielt hat", sagt Gießelmann, der aber gar nicht zwingend davon ausgeht, dass es heißen wird: Gießelmann oder Contento. "Wir haben in der vergangenen Saison auch in Systemen gespielt, in denen Diego und ich dann zusammen auf dem Platz stehen können", sagt er und spielt auf zwei Möglichkeiten an. In einem klassischen System mit Viererkette könnten Gießelmann und Contento gemeinsam die linke Seite absichern. Oder aber Trainer Friedhelm Funkel entscheidet sich für eine Fünferkette, in der Contento außen agiert und Gießelmann den linken Innenverteidiger gibt. Beides sind defensive Varianten, die gegen die teils übermächtig erscheinenden Gegner in der Bundesliga gut und gerne zum Tragen kommen könnten.