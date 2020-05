Vertrag von Fortunas Linksverteidiger endet im Juni : Gießelmann blendet Verhandlungen aus

Düsseldorf Der Vertrag von Fortunas Linksverteidiger läuft aus. Ein erstes Angebot hat er vor der Corona-Krise abgelehnt. Obwohl beide Parteien weiter im Austausch sind, möchte sich der 28-Jährige zunächst voll auf die acht Ligaspiele konzentrieren.

In der Tat hat Gießelmann zum Erfolg von Fortuna beigetragen. Vor der Saison 2017/18 wechselt er von Greuther Fürth zum damaligen Zweitligisten. Trainer Friedhelm Funkel setzt voll auf den gebürtigen Hannoveraner. Als linker Mann in der Viererkette absolviert er 33 von 34 Spielen in der Aufstiegssaison, 30 über die volle Distanz. Auch in der erfolgreichen vergangenen Saison ist Gießelmann unter Funkel gesetzt: 30 Bundesligaspiele, 27 davon über 90 Minuten.

Doch in der laufenden Spielzeit kommt Gießelmann der Ruf als solider Linksverteidiger etwas abhanden – zu viele Gegentore fallen in der Hinrunde über seine Seite. Zudem hat er seit Januar 2019 in Markus Suttner starke Konkurrenz bekommen. Anfang 2020 drückt Gießelmann in fünf Spielen in Folge nur die Bank. Nun ist er aber wieder in der Startelf zurück – in neuer Rolle, als linker Mann einer Dreierkette im Verbund mit Markus Suttner. „Ich war schon immer ein Fan von der Fünferkette, weil man viel flexibler im Defensivverbund ist. Man kann besser Pressing spielen. Die Abstimmung hat auch gegen Paderborn in der gesamten Defensive wieder gut geklappt. Das hat die Zweikampfquote ja auch gezeigt“, sagt Gießelmann, der beim Re-Start nach der Corona-Pause gegen Paderborn (0:0) einer der besten Akteure war. „Für mich ist es schön, mich zeigen zu können“, sagt er. „Es ist auch klar, dass ich auf die Vertragsthematik angesprochen werde. Aber ich möchte die Ziele mit der Mannschaft erreichen. Wir haben acht wichtige Spiele vor uns. Darauf arbeiten wir hin.“