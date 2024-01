Fortuna vor emotionalem Spiel in Berlin Niemiec statt Klaus – Konkurrenzkampf auf dem Flügel entschieden?

Wenn Fortuna nach dem Abschlusstraining am Samstag ihre Reise in die Bundeshauptstadt antritt, tut sie das in dem Wissen, tags darauf Teil eines Zweitliga-Spiels zu sein, in dem der Fußball nicht an erster Stelle steht. Zwar geht es für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune auch in Berlin um drei Punkte, nach dem unerwarteten Tod von Kay Bernstein allerdings ebenfalls darum, dem Hertha-Präsidenten in Würde die letzte Ehre zu erweisen.