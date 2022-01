Zugang bestätigt : Gavory kommt für dreieinhalb Jahre zu Fortuna

Düsseldorf Der neue Vorstandsvorsitzende Alexander Jobst ist nicht der einzige Zugang, den Fortuna Düsseldorf am Mittwoch vorstellte. Am Abend kam noch der französische Abwehrspieler hinzu, dessen Transfer aus Lüttich seit Tagen vorbereitet wurde.

Fortuna ist in der Winter-Transferperiode endlich zum ersten Mal fündig geworden. Was unsere Redaktion bereits angekündigt hatte, vermeldete der Zweitligist am Mittwochabend als dingfest: Nicolas Gavory vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich soll das Abwehrproblem der Düsseldorfer lösen helfen. Der 26-jährige Franzose hat bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet und bekommt das Trikot mit der Nummer 34.

Nachfolger an der Vorstandsspitze : Was Fortuna von und mit Neu-Boss Jobst erwartet

Gavory stammt aus der Jugend der AJ Auxerre und spielte von der U16 bis zur U19 vier Mal für französische U-Nationalmannschaften. In seiner Profi-Laufbahn lief der Linksfuß neben Auxerre auch für AS Beziers und Clermont Foot 63 auf. 2018 wechselte Gavory aus Frankreich zum FC Utrecht in die niederländische Eredivisie, ein Jahr später folgte der Schritt nach Lüttich. Für den belgischen Traditionsverein absolvierte Gavory seitdem 71 Spiele in der Jupiler Pro League sowie zwölf Europa-League-Partien.