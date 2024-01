Noch ein Spieler angeschlagen Diesen Ausfall gibt es für Thioune im Fortuna-Trainingslager

Am Mittwoch um 7.45 Uhr landet dagegen Ao Tanaka mit dem Flieger in Malaga, um nach einer Transferzeit von rund 45 Minuten dann zu seinen Teamkollegen in Marbella zu stoßen. Der Japaner war mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes unterwegs, verzichtete aber nach einer Absprache zwischen allen Beteiligten auf eine Teilnahme am Asien-Cup. Damit sollen, so heißt es hinter den Kulissen, zuvorderst die Chancen gesteigert werden, ihn noch in diesem Winter an einen Bundesliga-Klub zu transferieren. Bis dahin heißt sein Hauptaugenmerk indes Fortuna.