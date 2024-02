Der Grund ist paradox Warum Fortuna-Profi Gavory nach Becherschuss ungestraft davonkam

Während in anderen Bundesliga-Stadien in den vergangenen Wochen Tennisbälle als Protest gegen den geplanten Investoreneinstieg und die vorausgegangene Abstimmung auf den Rasen geflogen waren, wurden am Samstagabend in Karlsruhe andere Gegenstände geworfen. Als Fortuna-Stürmer Christos Tzolis seinen Führungstreffer beim Auswärtsspiel in Baden vor den gegnerischen Fans feierte, verärgerte er damit einige KSC-Anhänger. Diese ließen den Griechen postwendend ihre Wut spüren und bewarfen ihn mit Bierbechern.