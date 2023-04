Fortunas Gavory auf dem Weg zurück ins Team „,Emma‘ in der Viererkette – das war wirklich eine Überraschung“

„Es war schön, wieder im Wettbewerb zu starten“, sagt der Franzose über seine beiden Einsätze für die „Zwote“. „Mein Körper war so weit, und am Ende war ich glücklich, wieder gespielt und auch gewonnen zu haben.“ Übrigens in etwas ungewohnter Rolle im defensiven Mittelfeld, für Gavory aber kein Problem: „Auf der Sechser-Position habe ich mich gut gefühlt. In der Vergangenheit habe ich da auch schonmal gespielt. Deshalb war es für mich gar nicht so neu.“