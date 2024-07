Was aus den Abgängen wurde Auf dieser sportlichen Odyssee befindet sich Ex-Fortune Shipnoski

Die Rückkehr in die Dritte Liga erwies sich zunächst als richtiger Schritt. Unter Arminia-Trainer Mitch Kniat sicherte sich Shipnoski zu Beginn der Saison einen Platz in der Startelf, in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den VfL Bochum gelang ihm zudem ein Tor. Als die Ostwestfalen am zweiten Spieltag gegen Preußen Münster aufliefen, steuerte der Flügelspieler einen Doppelpack sowie eine Vorlage bei, doch diese Partie sollte gleichzeitig auch seinen Saison-Höhepunkt darstellen. Obwohl 30 Einsätze in der Dritten Liga folgten, konnte er sich nie so richtig ins Team einfinden und agierte häufig zu inkonstant, um einen festen Platz in der Startelf zu erhalten.