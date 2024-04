Fortuna-Youngster Siebert selbstbewusst „Wir sind nicht nur die Gejagten, sondern auch Jäger“

Und das ist auch, was Siebert eine berechtigte Aussage treffen lässt: „Wir sind nicht nur die Gejagten, sondern auch Jäger.“ Der HSV sitzt den Düsseldorfern als Viertplatzierter mit einem Rückstand von nur einem Zähler zwar dicht im Nacken. Doch dem Innenverteidiger geht es nicht nur darum, den Relegationsplatz zu verteidigen, sondern Holstein Kiel auf Rang zwei noch abzufangen. Was trotz eines Sechs-Punkte-Abstands durchaus möglich scheint, schließlich steht am vorletzten Spieltag das direkte Duell an der Förde an.