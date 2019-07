Fortuna im Trainingslager : Neuzugänge hinterlassen guten Eindruck

Meinung Maria Alm Bundesligist Fortuna Düsseldorf schafft es, im Trainingslager von Maria Alm konzentriert zu arbeiten und dennoch eine lockere Atmosphäre zu bewahren. Die Neuen passen dort gut hinein.

Lachen und glückliche Gesichter, wo man hinsieht. Wüsste man es nicht besser, könnte man glauben, Fortunas Profis und der Stab um die Mannschaft machen in Österreich Urlaub. An guter Stimmung mangelt es wahrlich nicht. Jetzt könnten dadurch natürlich schnell Zweifel aufkommen, ob es die Truppe mit der guten Laune nicht etwas übertreibt. Doch bei genauerer Betrachtung gibt es in dieser Hinsicht Entwarnung für die Anhänger. Denn sobald die Mannschaft den grünen „Teppich“ am Fuße des Hochkönigs betreten, schlägt die Entspannung in Anspannung um. Die Intensität in den Übungen ist hoch, der Ehrgeiz bis neben den Platz spürbar.