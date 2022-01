Zehn Fragen zur Hinrunde : Unser Neujahrs-Quiz für Fortuna-Kenner

Fortunas Mannschaft beim Einschwören auf das Heimspiel gegen St. Pauli. Foto: Frederic Scheidemann

Interaktiv Düsseldorf Ein frohes neues Jahr für Fortuna-Fans und alle, die es werden oder vielleicht manchmal auch nicht mehr sein wollen! 2022 hat begonnen und soll viel besser werden als sein Vorgänger. Dieser, 2021 also, spielt aber noch ein letztes Mal die Hauptrolle in unserem Neujahrs-Quiz. Machen Sie mit!

Wer es mit der Fortuna hält und Anteil nimmt an ihrem sportlichen Geschick, der wird schon mit der Faust in der Tasche auf das Jahr 2021 zurückblicken. Als im Sommer die Saison 2020/21 mit dem fünften Platz endete, da waren die wenigsten wirklich zufrieden – und noch weniger Anhänger und Sympathisanten hätten damit gerechnet, dass es in der folgenden Spielzeit noch um einiges schlechter laufen würde.

Zum Start des Jahres 2022 ist daher in allererster Linie angeraten, nach vorn zu blicken. Die Chance beim Schopf zu packen, dass Fortuna doch noch einmal die Kurve bekommt und den Abstiegsstrudel, der sie aktuell ganz schön herumschleudert, möglichst bald hinter sich zu lassen. Heute werfen wir jedoch noch einmal einen Blick zurück auf die Hinserie der Saison 2021/22, auf alles, was seit der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Christian Preußer passierte – mit unserem Neujahrs-Quiz.

Wir haben einmal zehn Fragen zu dieser Hinrunde zusammengestellt, für alle, die sich gern (und manchmal auch nicht so gern) mit der launischen Diva vom Rhein auseinandersetzen. Testen Sie Ihr Wissen: Es geht dabei um Tore und Vorlagen – natürlich, sie sind ja das Salz in der Suppe im Fußball. Aber es geht auch um Spieler, die vor dem ersten Spieltag nicht jeder auf dem Schirm hatte und die aufhorchen ließen. Und um einige Geschehnisse, an die sich die Beobachter generell ganz sicher noch erinnern – aber auch an exakt dieses Detail, nach dem wir hier fragen?

Zu gewinnen ist bei unserem Quiz-Start ins neue Jahr zwar nur die Ehre, aber was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich „nur“? Wer in seine Neujahrs-Glückwünsche an Freunde, Familie und Kollegen einbauen kann, dass er im Kenner-Quiz acht oder womöglich sogar neun von zehn Fragen richtig beantworten konnte, kann sich doch gleich ein paar Respektspunkte verdienen. Und wenn es nur vier oder fünf Richtige werden: auch nicht schlimm nach diesem Jahreswechsel...