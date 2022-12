Neues Weihnachtsvideo Gute Fortuna-Taten mit Hoffmann, Thioune und den Broilers

Die Handlung ist dabei schnell erzählt: Andre Hoffmann kommt mit seinen Aufgaben als Weihnachtsmann allein nicht klar, stellt sich beim Einräumen der Geschenke auch nicht sehr geschickt an. Also ruft er Trainer Daniel Thioune an, und der trommelt die Mannschaft zusammen. In der Folge sind einige Spieler bei guten Taten in der Vorweihnachtszeit zu sehen, die so tatsächlich stattfanden.